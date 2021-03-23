Полезная программа: какими продуктами заменить мясо - смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.03.2021)
23 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам, которыми можно заменить мясо.
Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, где найти полноценную замену животным белкам и какие изысканные блюда без мяса можно приготовить, чтобы приятно удивить семью во время поста.
Новый выпуск Полезной программы от 23.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.