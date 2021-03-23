Полезная программа: какими продуктами заменить мясо - смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.03.2021)

23 марта 2021 05:00 Александр Кива
Полезная программа: какими продуктами заменить мясо - смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.03.2021)
пресс-служба

23 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам, которыми можно заменить мясо.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, где найти полноценную замену животным белкам и какие изысканные блюда без мяса можно приготовить, чтобы приятно удивить семью во время поста.

Новый выпуск Полезной программы от 23.03.2021 смотрите скоро онлайн  на tv.ua.

 

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