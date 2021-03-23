Полезная программа: продукты для здоровья мамы и ребенка - смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.03.2021)
24 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для похудения.
Питание беременных и кормящих матерей в огромной степени влияет на здоровье ребенка. Что советуют специалисты? Какие продукты следует включить в свое меню во время беременности, чтобы избежать проблем со здоровьем? Каким должен быть рацион кормящих мам? В каком возрасте и чем уместно кормить малышей? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, заслуженная артистка Украины и мама четверых детей Марина Одольская и другие эксперты программы.
Новый выпуск Полезной программы от 24.03.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.