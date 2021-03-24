Стосується кожного: Кислотные ревности (эфир от 23.03.2021)
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Боль и страшные раны – такие следы на теле женщины оставил человек, которого любила 34-летняя Валентина Яковлева. В прошлом году, 31 октября, сожитель облил Валю серной кислотой. Под едкий поток попали и дети - общая годовалая дочь Елена, которая в тот момент была на руках у мамы, и 15-летний старший сын Игорь, который пытался защитить мать от вспышки агрессии отчима. Реанимация, многочисленные операции по пересадке кожи. Медикам чудом удалось спасти жизнь матери и ее дочери. Валентина еще не успела оправиться от пережитого, и вдруг начала получать угрозы из СИЗО. В студии вместе с экспертами разбираемся, как уберечь детей от ревности и неконтролируемой жестокости взрослых?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 23.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.