Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
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Накануне нового года 35-летняя Мария Цубира из Закарпатья осталась в холодном доме. Ее бывший муж просто перерезал газовую трубу, которая обогревала дом. Вместе семья прожила более 7 лет. Большую часть времени Сергей проводил на заработках, а Мария самостоятельно воспитывала детей, держала хозяйство и работала. Официально с бывшим мужем Мария разошлась почти полгода назад. А для Сергея известие о разводе и алименты стали неожиданностью. Он утверждает, что возвращался к жене, даже когда ему друзья-односельчане рассказывали про ее разгульную жизнь без него. Жертвы сельских сплетен или прогнозируемые последствия длительных заработков, что на самом деле мешает бывшим супругам договориться мирно?
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