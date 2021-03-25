Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)

25 марта 2021 06:30 Александр Кива
Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Накануне нового года 35-летняя Мария Цубира из Закарпатья осталась в холодном доме. Ее бывший муж просто перерезал газовую трубу, которая обогревала дом. Вместе семья прожила более 7 лет. Большую часть времени Сергей проводил на заработках, а Мария самостоятельно воспитывала детей, держала хозяйство и работала. Официально с бывшим мужем Мария разошлась почти полгода назад. А для Сергея известие о разводе и алименты стали неожиданностью. Он утверждает, что возвращался к жене, даже когда ему друзья-односельчане рассказывали про ее разгульную жизнь без него. Жертвы сельских сплетен или прогнозируемые последствия длительных заработков, что на самом деле мешает бывшим супругам договориться мирно?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 25.03.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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