Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 26.03.2021)

25 марта 2021 07:30 Александр Кива
Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 26.03.2021)
Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 26.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

34-летняя Татьяна из Николаева была самой счастливой, когда Сергей сделал ей предложение. Женщина даже представить себе не могла, что уже через год будет настаивать на заключении мужчины. Вечером, 21 февраля, когда Татьяна укладывала спать младшую 9-летнюю дочь, из соседней комнаты услышала крик средней - 12 летней девушки. Она бросилась проверить, и была шокирована увиденным, Сергей был рядом с девочкой. Татьяна вызвала полицию, а в разговоре со старшими дочерьми узнала, что отчим уже несколько лет развращал всех трех ее дочерей. Однако, сестра Сергея не верит в обвинения. Она уверена, что все это ужасы с развращением Татьяна придумала, чтобы избавиться от мужа и завладеть его недвижимостью. Желание прекратить издевательства над собственными детьми, или попытка избавиться от мужа ради собственной выгоды?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 26.03.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Телешоу

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Телешоу

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK