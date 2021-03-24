Стосується кожного: Хулиганка в эфире (эфир от 24.03.2021)

24 марта 2021 18:21 Александр Кива
Стосується кожного: Хулиганка в эфире (эфир от 24.03.2021)
Стосується кожного: Хулиганка в эфире (эфир от 24.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Скандал в элитном ЖК столицы. Известная блогерша устроила погром в съемной квартире и транслировала это вживую в социальных сетях. Таким образом, 18-летняя киевлянка Мария Семенова решила отомстить владельцу квартиры, который не захотел возвращать ей залоговую сумму за аренду жилья. Мария утверждает, что за месяц, который она проживала в этой квартире, владелец неоднократно приходил без приглашения, закрывал дверь на ключ, чтобы принудить ее к интимным отношениям. А когда она отказала - просто выселил ее. Прямой эфир для защиты от угроз или новый тренд в погоне за популярностью? Чего на самом деле добивается 18-летняя блогер? В студии «Касается каждого» разбираемся, где граница между хайпом и хулиганством.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 24.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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