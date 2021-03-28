Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

28 марта 2021 06:00 Юлия Туренко
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
пресс-служба

1 апреля на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск проекта Как выйти замуж.

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Смотрите в 4 выпуске программы «Как выйти замуж»: В программе ведущий вместе с экспертами и гостями студии разберут, существует ли на самом деле универсальная идеальная женщина. И если да, то в чем подвох? Что мы вкладываем в понятие «идеальности» и как выбираем вторую половинку – в новом выпуске!

4 выпуск Как выйти замуж смотрите 1 апреля в 19:00 на СТБ.

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