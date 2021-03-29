Стосується кожного: Неоправданный риск (эфир от 29.03.2021)

29 марта 2021 11:15 Александр Кива
Стосується кожного: Неоправданный риск (эфир от 29.03.2021)
Стосується кожного: Неоправданный риск (эфир от 29.03.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Пожар в селе Некрасово, Винницкой области, уничтожил почти полностью дом Светланы Борщевской и унесла жизнь ее маленькой дочери. Утром 2 марта Светлана оставила двух своих детей, 6-летнюю Ульяну и ее двухлетнюю сестренку дома, а сама пошла на работу. В 3:00, когда женщина вернулась домой, пламя уже пылало. Мать бросилась спасать детей, а когда поняла, что сама не справится, позвонила сожителю. Именно ему чудом удалось спасти 6-летнюю Ульяну. Между тем в селе говорят, что Светлана всегда безразлично относилась к своим материнским обязанностям. Ульяна ходила с синяками, а погибшую, Викторию, мать, вроде, даже из роддома не хотела забирать. Безответственность матери или вынужденный риск ради заработка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 29.03.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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