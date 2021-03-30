Стосується кожного: На спасение за границу (эфир от 30.03.2021)
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9-летний Назар Черняев уже полгода живет в Днепропетровской областной больнице. Школьник всегда был лидером в классе. Ранее - веселый и спортивный, теперь он все больше лежит. Двигаться почти что нет сил. Тяжелая онкологическая болезнь ежедневно забирает у мальчика жажду жизни. болезнь настолько редкая, что в Украине ее даже не принимаются лечить. Беда за бедой преследует семью Назара уже несколько лет подряд. Сначала в ДТП погиб его старший брат Никита, потом во сне умер отец, а осенью не стало бабушки. Почему столько несчастий выпало на одну семью и как спасти мальчика, если ни средств, ни лечения сейчас просто нет? В студии «Касается каждого» вместе с родными Назара собираем деньги на спасительную операцию в Турции.
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 30.03.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.