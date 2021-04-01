Стосується кожного: Скандальная детская любовь (эфир от 31.03.2021)
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Откровенные фото детских блогеров: 8-летней Миланы и 13-летнего Павла, которые активно изображают взрослую пару, шокировали Украину и вызвали бурное обсуждение в сети. Деятельность маленькой блогерши-миллионницы полностью контролирует ее мать. Киевлянка Дарья Маханец сама ведет страницы Миланы и ничего, что происходит между детьми, не видит. После того, как история о «влюбленных» блогерах получила широкую огласку - ею заинтересовалась полиция, которая возбудила уголовное дело о «распространение порнографии» из-за откровенных публикаций детей в соцсетях. Первая любовь-блогеров или хайп взрослых ради детей в интернете?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 31.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.