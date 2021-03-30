Стосується кожного: Битва за цепь (эфир от 01.04.2021)
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69-летняя Нина Адольфовна из Киевской области утверждает, что ее зверски избил сосед Григорий Емельянович. А все из-за скота - телочку Манюню, которую человек приобрел у соседки. Соглашение заключили накануне. Нина Адольфовна привела телочку. Григорий Емельянович отдал деньги. Но, вспомнив, что цепь от телочки не входит в стоимость, бывшая владелица скота вернулась за ней, чтобы снова договориться, но разразился спор. Хитрый план нажиться на взрывном характере богатого соседа или зверское избиение беззащитной женщины из-за обычной жадности? В студии «Касается каждого» история о том, как соседи Манюню делили и едва насмерть не поссорились.
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