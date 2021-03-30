Стосується кожного: Последний день рождения (эфир от 02.04.2021)

30 марта 2021 07:30 Александр Кива
Стосується кожного: Последний день рождения (эфир от 02.04.2021)
Стосується кожного: Последний день рождения (эфир от 02.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

21-летнего Василия Трачука из Ивано-Франковской области искали 4 месяца. Тело парня нашли недалеко от дома его девушки. Накануне своего исчезновения Василий праздновал день рождения. Гости вспомнили, как во время празднования он поссорился со своей девушкой Аленой. А после того, как пара ушла с праздника, парня больше не видели живым. По официальной версии полиции, Василий сам покончил с собой. Но родственники парня убеждены, что страшная находка свидетельствует об убийстве, и подозревают в причастности к преступлению Алену. Появились свидетели, которые видели, как во время ссоры, пару догонял родной брат Василия. Трагические последствия ревности, любовный треугольник или загадочное самоубийство, которое не замечали четыре месяца?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 02.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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