Стосується кожного: Последний день рождения (эфир от 02.04.2021)
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21-летнего Василия Трачука из Ивано-Франковской области искали 4 месяца. Тело парня нашли недалеко от дома его девушки. Накануне своего исчезновения Василий праздновал день рождения. Гости вспомнили, как во время празднования он поссорился со своей девушкой Аленой. А после того, как пара ушла с праздника, парня больше не видели живым. По официальной версии полиции, Василий сам покончил с собой. Но родственники парня убеждены, что страшная находка свидетельствует об убийстве, и подозревают в причастности к преступлению Алену. Появились свидетели, которые видели, как во время ссоры, пару догонял родной брат Василия. Трагические последствия ревности, любовный треугольник или загадочное самоубийство, которое не замечали четыре месяца?
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