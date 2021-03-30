Полезная программа: грейпфрут - смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.03.2021)
30 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен грейпфруту.
Когда лучше есть грейпфрут – утром или вечером? Кому он противопоказан? Как разобраться в разных сортах этого фрукта и выбрать только качественные плоды? Можно ли избавиться от горьковатого привкуса грейпфрута? И какие кулинарные шедевры можно приготовить с этим цитрусовым, в студии «Полезной программы» расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: гастроэнтеролог Анна Комарова, кулинарный эксперт Ирина Рудневская, эксперт плодово-овощного рынка Максим Диденко, заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко
Новый выпуск Полезной программы от 30.03.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.