Полезная программа: продукты для улучшения зрения - смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.03.2021)

30 марта 2021 13:15 Александр Кива
Полезная программа: продукты для улучшения зрения - смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.03.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 31.03.2021)
пресс-служба

31 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для улучшения зрения.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

По мнению врачей, сохранить отличное зрение и предотвратить заболевания глаз поможет правильный рацион питания. Какие продукты для улучшения зрения советуют включать в меню специалисты? Почему они оказывают положительное влияние на наш организм? В каком возрасте и чем нужно кормить детей, чтобы их зрение оставалось хорошим? И рецептами каких блюд для улучшения зрения поделятся звезды? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы. Звездный гость выпуска – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 31.03.2021 смотрите онлайн  скоро на tv.ua.

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