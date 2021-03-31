Полезная программа: зелень - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.04.2021)

31 марта 2021 07:30 Александр Кива
Полезная программа: зелень - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.04.2021)
пресс-служба

1 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для похудения.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

По мнению врачей, сохранить отличное зрение и предотвратить заболевания глаз поможет правильный рацион питания. Какие продукты для улучшения зрения советуют включать в меню специалисты? Почему они оказывают положительное влияние на наш организм? В каком возрасте и чем нужно кормить детей, чтобы их зрение оставалось хорошим? И рецептами каких блюд для улучшения зрения поделятся звезды? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы. Звездный гость выпуска – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 01.04.2021 смотрите онлайн  скоро на tv.ua.

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