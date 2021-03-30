Говорит Украина: Продам жену, чтобы сделала мне ребенка (эфир от 30.03.2021)

30 марта 2021 18:46 Александр Кива
Говорит Украина: Продам жену, чтобы сделала мне ребенка (эфир от 30.03.2021)
Говорит Украина: Продам жену, чтобы сделала мне ребенка (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба

30 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Продам жену, чтобы сделала мне ребенка.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Когда сын Елены привел в дом невестку, то она уже была беременна, но не от него!

Женщина ухаживала за беременной Анастасией и помогала справляться с маленькой дочерью после рождения. Пока ребенка не похитил бывший муж невестки!

Елена считает маленькую девочку родной внучкой и уже год борется, чтобы ее вернуть. Однако, женщина утверждает, все обращения в полицию - безрезультатны!

Удастся ли Елене вернуть ребенка ее невестки? В каких интимных преступлениях невестка Елены обвинит бывшего? И при чем здесь две гвоздики и похоронная черная лента?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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