Говорит Украина: Интимные эксперименты образцовых родителей: что покажет детектор (эфир от 31.03.2021)

Говорит Украина: Интимные эксперименты образцовых родителей: что покажет детектор (эфир от 31.03.2021)

31 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Интимные эксперименты образцовых родителей: что покажет детектор

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Шок в Херсонской области! Утром многодетная мать Марина пошла в магазин за продуктами, а вечером ее муж Олег понял - женщина с пятью детьми... исчезла!

На следующий день в дом многодетной семьи приехала полиция. Но не для того, чтобы искать пропавшую женщину! А чтобы допросить Олега, которого жена обвинила в избиениях и изнасилованиях, которые якобы продолжались годами!

Несмотря на заявление Марины - село не знает кому из супругов верить, ведь никто никогда не видел на теле женщины ни синяка!

Что образцовые супруги делали в лесополосе? Какие предложения от них получали незнакомцы на улице? Кто снимал пикантное видео? И из-за каких шокирующих откровений детей, нам пришлось тестировать на полиграфе их и отца и мать?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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