Стосується кожного: Воспитание заробитчанки (эфир от 05.04.2021)
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55-летняя Людмила Яковюк из Хмельницкой области уже почти три года заботится о своих четырех внуках. Дочь Инна после развода с мужем вернулась в семейный дом и умоляла родителей о помощи. Детей многодетная мама оставила на дедушку и бабушку, а сама исчезла. Отец детей, 35-летний Николай Нестеренко, когда узнал о побеге Инны из родительского дома, написал официальный отказ от детей. А в начале года, в феврале, умер дедушка, и с тех пор появилась угроза, что детей вообще могут изъять из семьи. Журналисты разыскали многодетную маму за рубежом. Инна утверждает, что не отказывалась от детей, а поехала на заработки ради малышей. Решится ли многодетная заробитчанка приехать, чтобы доказать свою материнскую любовь к детям и спасти отношения с мамой?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 05.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.