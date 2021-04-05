Стосується кожного: Воспитание заробитчанки (эфир от 05.04.2021)

5 апреля 2021 13:52 Александр Кива
Стосується кожного: Воспитание заробитчанки (эфир от 05.04.2021)
Стосується кожного: Воспитание заробитчанки (эфир от 05.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

55-летняя Людмила Яковюк из Хмельницкой области уже почти три года заботится о своих четырех внуках. Дочь Инна после развода с мужем вернулась в семейный дом и умоляла родителей о помощи. Детей многодетная мама оставила на дедушку и бабушку, а сама исчезла. Отец детей, 35-летний Николай Нестеренко, когда узнал о побеге Инны из родительского дома, написал официальный отказ от детей. А в начале года, в феврале, умер дедушка, и с тех пор появилась угроза, что детей вообще могут изъять из семьи. Журналисты разыскали многодетную маму за рубежом. Инна утверждает, что не отказывалась от детей, а поехала на заработки ради малышей. Решится ли многодетная заробитчанка приехать, чтобы доказать свою материнскую любовь к детям и спасти отношения с мамой?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 05.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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