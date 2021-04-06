Стосується кожного: Материнское испытание (эфир от 06.04.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.
Почти 7 лет 37-летняя Людмила Кошилева борется с тяжелой болезнью собственных сыновей. Дети родились недоношенными – на 33-й неделе. На третий день жизни двойняшек Ивана и Никиту положили в реанимацию, где они пробыли 2 месяца. Детей пролечили и выписали из больницы. Но семью постигло другое горе. От воспаления легких умер муж Людмилы, а после одна за другой внезапно ушли из жизни мама и свекровь. Еще один удар постиг женщину, когда детям было 10 месяцев, двойняшкам врачи поставили страшный диагноз – ДЦП. Как выдержать испытания судьбы и, несмотря на тяжелую болезнь детей, остаться отзывчивым человеком и верить в чудо и добро?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 06.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.