Стосується кожного: Родной тиран. Большая семья (эфир от 08.04.2021)

7 апреля 2021 06:30 Александр Кива
Стосується кожного: Родной тиран. Большая семья (эфир от 08.04.2021)
Стосується кожного: Родной тиран. Большая семья (эфир от 08.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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На следующий день после эфира программы «Родной тиран» в редакцию позвонили из Винницкой области. В главной героине программы, Валентине, Наталья Костюк узнала свою племянницу, с которой потеряла связь еще 10 лет назад. Наталья рассказала нашим журналистам, что у Валентины, кроме двоюродных братьев и сестер, есть еще младшая родная сестра по матери. Но, как сложилась ее судьба, им тоже неизвестно. Как случилось, что с такой большой семьей, Валентина оказалась в приюте, и всю жизнь страдала от домашнего насилия, не имея защиты и поддержки. Какой будет семейная встреча через десятки лет разлуки и что она может изменить в судьбе большой семьи и сестер, которые считали себя сиротами?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 08.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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