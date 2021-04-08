Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 09.04.2021)

8 апреля 2021 06:30 Александр Кива
Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 09.04.2021)
Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 09.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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34-летняя Татьяна из  Николаева была самой счастливой, когда Сергей сделал ей предложение. Женщина даже представить себе  не могла, что уже через год  будет настаивать на заключении  мужчины. Вечером, 21 февраля, когда Татьяна  укладывала спать младшую 9-летнюю  дочь, из соседней комнаты услышала крик средней – 12 летней девушки. Она бросилась проверить, и была шокирована увиденным, Сергей был рядом с девочкой. Татьяна вызвала полицию, а в разговоре со старшими дочерьми узнала, что отчим уже несколько лет развращал всех трех ее дочерей. Однако, сестра Сергея не верит в обвинения. Она уверена, что все это ужасы с развращением Татьяна придумала, чтобы избавиться от мужа и завладеть его недвижимостью. Желание прекратить издевательства над собственными детьми, или попытка избавиться от мужа ради собственной выгоды?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 09.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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