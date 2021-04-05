Полезная программа: зелень - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.04.2021)
5 апреля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен зелени.
Что стоит включить в меню весной? Какие овощи и фрукты помогут очистить организм от токсинов? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут о том, что такое детокс и как правильно его проводить, а также поделятся эксклюзивными советами и рецептами для стройной фигуры.
Новый выпуск Полезной программы от 06.04.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.