Полезная программа: зелень - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.04.2021)

5 апреля 2021 19:40 Александр Кива
Полезная программа: зелень - смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.04.2021)
пресс-служба

5 апреля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен зелени.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Что стоит включить в меню весной? Какие овощи и фрукты помогут очистить организм от токсинов? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут о том, что такое детокс и как правильно его проводить, а также поделятся эксклюзивными советами и рецептами для стройной фигуры.

Новый выпуск Полезной программы от 06.04.2021 смотрите онлайн  скоро на tv.ua.

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