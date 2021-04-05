Говорит Украина: Убийство на стадионе: детектор против самосуда (эфир от 05.04.2021)

Говорит Украина: Убийство на стадионе: детектор против самосуда (эфир от 05.04.2021)

5 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Убийство на стадионе: детектор против самосуда

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Шок в Николаевской области! Жители небольшого городка восстали против 16-летнего подростка!

На местном стадионе замучили до смерти 33-летнего мужчину. Двух подозреваемых полиция задержала, а Андрею горожане теперь готовы совершить самосуд!

Сегодня мать Андрея хочет доказать, что на самом деле ее сын - не убийца, а спаситель. Ведь именно он вызвал полицию!

Что на самом деле произошло на стадионе? Сколько часов продолжались пытки и кто был свидетелем? И сможет ли 16-летний Андрей доказать свою невиновность на детекторе лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.

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