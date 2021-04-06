Говорит Украина: Хочу отчима посадить, чтобы их с мамой разлучить? (эфир от 06.04.2021)

6 апреля 2021 14:16 Александр Кива
Говорит Украина: Хочу отчима посадить, чтобы их с мамой разлучить? (эфир от 06.04.2021)
Говорит Украина: Хочу отчима посадить, чтобы их с мамой разлучить? (эфир от 06.04.2021)
пресс-служба

6 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого —Хочу отчима посадить, чтобы их с мамой разлучить.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Шок в Киевской области: не захотела варить суп - выгнал на мороз? Когда малолетние сестрички пришли к Елене на урок декоративного искусства, то домой они больше не вернулись!

Но самое страшное признание девочек было в том, что отчим вроде заставлял их касаться его запрещенных частей тела!

Пока девочки в реабилитационном центре, Елена боится, что скоро их снова могут вернуть домой, а отчим до сих пор на свободе!

Как объяснит такие обвинения сам отчим? Где была мать девочек и кого защищает она? Точку поставит во всем - полиграф!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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