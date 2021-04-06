Полезная программа: плавленый сыр - смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.04.2021)
7 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен плавленому сыру .
В плавленом сыре содержится немало ценных для здоровья элементов. Впрочем, увлекаться этим продуктом не следует… Каким образом плавят сыр? Может ли частое употребление плавленых сыров навредить здоровью? Как распознать качественный продукт? Сделать правильный выбор помогут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы», среди которых – народный артист Украины Владимир Горянский.
Новый выпуск Полезной программы от 07.04.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.