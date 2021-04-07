Говорит Украина: Образцовый отец с тайным прошлым (эфир от 07.04.2021)

Говорит Украина: Образцовый отец с тайным прошлым (эфир от 07.04.2021)

7 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Образцовый отец с тайным прошлым.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

25 лет назад Оксана пришла к подружке в гости и увидела в серванте фото красавца, который уже скоро стал ее мужем!

Оксана и Константин родили 5 детей, а местные газеты окрестили их образцовой семьей!

Вот только все годы счастливой супружеской жизни Константин держит в секрете все, что касается его родной матери! Оксана ни разу не видела свою свекровь, а дети - бабушку!

О каких ужасаха из своего детства не знает сам Константин? Что произошло в танке, а что на вокзале? И сможет ли он сегодня простить родную мать?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.

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