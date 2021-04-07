Говорит Украина: Образцовый отец с тайным прошлым (эфир от 07.04.2021)
7 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Образцовый отец с тайным прошлым.
25 лет назад Оксана пришла к подружке в гости и увидела в серванте фото красавца, который уже скоро стал ее мужем!
Оксана и Константин родили 5 детей, а местные газеты окрестили их образцовой семьей!
Вот только все годы счастливой супружеской жизни Константин держит в секрете все, что касается его родной матери! Оксана ни разу не видела свою свекровь, а дети - бабушку!
О каких ужасаха из своего детства не знает сам Константин? Что произошло в танке, а что на вокзале? И сможет ли он сегодня простить родную мать?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.