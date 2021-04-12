Стосується кожного: График отцовских свиданий (эфир от 12.04.2021)

12 апреля 2021 12:19 Александр Кива
Стосується кожного: График отцовских свиданий (эфир от 12.04.2021)
Стосується кожного: График отцовских свиданий (эфир от 12.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Громкими скандалами и обидами завершаются попытки 28-летнего Сергея Шевченко из Харьковской области увидеться со своими детьми. Сергей с бывшей гражданской женой, 24-летней Анастасией Байбак, прожил 5 лет. За это время у пары родилось трое детей. Теперь многодетный отец вынужден обращаться во все инстанции, чтобы добиться свидания со своими детьми. Зато Анастасия утверждает, что ей пришлось бежать не от хорошей жизни. Сейчас Настя устроила личную жизнь и молодожены ждут пополнения. Анастасия в четвертый раз готовится стать мамой. Взлелеянному семейному счастью мешает только бывший муж, который заваливает ее судебными исками и жалобами к службам. Искренняя забота о собственных детях или месть за неудачное супружество?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 12.04.2021 смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.

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