Стосується кожного: График отцовских свиданий (эфир от 12.04.2021)
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Громкими скандалами и обидами завершаются попытки 28-летнего Сергея Шевченко из Харьковской области увидеться со своими детьми. Сергей с бывшей гражданской женой, 24-летней Анастасией Байбак, прожил 5 лет. За это время у пары родилось трое детей. Теперь многодетный отец вынужден обращаться во все инстанции, чтобы добиться свидания со своими детьми. Зато Анастасия утверждает, что ей пришлось бежать не от хорошей жизни. Сейчас Настя устроила личную жизнь и молодожены ждут пополнения. Анастасия в четвертый раз готовится стать мамой. Взлелеянному семейному счастью мешает только бывший муж, который заваливает ее судебными исками и жалобами к службам. Искренняя забота о собственных детях или месть за неудачное супружество?
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