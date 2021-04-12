Говорит Украина: Любовник в шкуре брата - кто будет папой (эфир от 08.04.2021)

12 апреля 2021 12:24 Александр Кива
Говорит Украина: Любовник в шкуре брата - кто будет папой (эфир от 08.04.2021)
Говорит Украина: Любовник в шкуре брата - кто будет папой (эфир от 08.04.2021)
пресс-служба

8 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Любовник в шкуре брата - кто будет папой.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

В тот день Алексей спешил с работы домой к любимой жене, и зайдя в дом, увидел, что она сидит у собранных вещей. Женщина откровенно заявила - теперь она любит другого мужчину!

Но дальше жена сделала еще одно шокирующее признание: она влюбилась в Сергея, своего двоюродного брата!

Год преданный Алексей платил Виктории алименты на общую дочь! А потом бывшая попросила написать отказ от ребенка, потому что якобы на самом деле она родила от любовника - брата!

Сегодня двое мужчин встретятся в студии! Кто из них отец? Сколько еще любовников могло быть у женщины?  Единственная ли это ее афера?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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