Говорит Украина: отменили свадьбу - пришлось делать тест ДНК? (эфир от 12.04.2021)

12 апреля 2021 16:50 Александр Кива
Говорит Украина: отменили свадьбу - пришлось делать тест ДНК? (эфир от 12.04.2021)
Говорит Украина: отменили свадьбу - пришлось делать тест ДНК? (эфир от 12.04.2021)
пресс-служба

12 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — отменили свадьбу - пришлось делать тест ДНК?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Зібралася одружити сина - закохалася у свата! Фарбуючи стіни у хаті Марина готувалася до весілля свого сина, та коли на порозі з’явився батько нареченої, то все пішло не по плану.

Марина закохалася в чоловіка, який мав стати їй сватом. А син Марини прокляв день, коли їх познайомив!

Чотири роки минуло, а Марина мучиться, що своє життя склала, а сина і її можливої невістки – зруйнувала! 

Чи вдасться Марині примиритись з сином, а батькові з донькою? Кого насправді не поділили жінки? Хто плакав на могилі, і яку роль в цій історії відіграли буряки?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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