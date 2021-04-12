Полезная программа: продукты для улучшения памяти - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.04.2021)
13 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для улучшения памяти.
Как легко запоминать информацию и ничего не забывать? Что включить в меню, чтобы эффективно изучать иностранные языки и сдавать все экзамены на «отлично»? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, какие витамины и минералы способствуют активной работе мозга и в каких продуктах они содержатся.
Новый выпуск Полезной программы от 13.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.