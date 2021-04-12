Полезная программа: продукты для улучшения памяти - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.04.2021)

12 апреля 2021 19:20 Александр Кива
Полезная программа: продукты для улучшения памяти - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба

13 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для улучшения памяти.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Как легко запоминать информацию и ничего не забывать? Что включить в меню, чтобы эффективно изучать иностранные языки и сдавать все экзамены на «отлично»? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, какие витамины и минералы способствуют активной работе мозга и в каких продуктах они содержатся.

Новый выпуск Полезной программы от 13.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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