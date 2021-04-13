Полезная программа: копченая рыба - смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.04.2021)
14 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен копченой рыбе.
Копченая рыба – популярный во всем мире деликатес. Но полезен ли он? Чем опасен копченый продукт? Как часто можно есть копченую рыбу? Чем отличается холодное копчение от горячего? Как на прилавках магазинов выбрать качественный продукт? Какая рыба больше всего подходит для копчения, расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы», среди которых – радиоведущая Виктория Зубрейчук.
Новый выпуск Полезной программы от 14.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.