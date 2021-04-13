Полезная программа: копченая рыба - смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.04.2021)

13 апреля 2021 06:30 Александр Кива
Полезная программа: копченая рыба - смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.04.2021)
пресс-служба

14 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен копченой рыбе.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Копченая рыба – популярный во всем мире деликатес. Но полезен ли он? Чем опасен копченый продукт? Как часто можно есть копченую рыбу? Чем отличается холодное копчение от горячего? Как на прилавках магазинов выбрать качественный продукт? Какая рыба больше всего подходит для копчения, расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы», среди которых – радиоведущая Виктория Зубрейчук.

Новый выпуск Полезной программы от 14.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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