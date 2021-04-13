Полезная программа: лучшие заправки для блюд - смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2021)

13 апреля 2021 07:30 Александр Кива
Полезная программа: лучшие заправки для блюд - смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2021)
пресс-служба

15 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен лучшим заправкам для блюд.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Тартар, болоньезе, барбекю… Соусы бывают густые и жидкие, горячие и холодные, к мясным блюдам и для салатов, а еще – острые, азиатские… Какие из них входят в топ заправок и соусов для блюд? От чего зависит срок хранения соусов? Какие заправки способствуют похудению? И как приготовить классический бешамель, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Андрей Доманский.

Новый выпуск Полезной программы от 15.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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