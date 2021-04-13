Стосується кожного: Мечта танцовщицы (эфир от 13.04.2021)

13 апреля 2021 11:50 Александр Кива
Стосується кожного: Мечта танцовщицы (эфир от 13.04.2021)
Стосується кожного: Мечта танцовщицы (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

30-летняя Карина Стащищак из Одессы с самого детства мечтала танцевать. Девушка родилась с пороком сердца и болезнью спины. В 5 лет она перенесла операцию на позвоночнике. С годами Карина развивалась как обычный подросток. И вдруг почти забытая болезнь снова проявилась в 27 лет. Чтобы избежать заражения врачам пришлось немедленно ампутировать ногу. Воплотить свою заветную мечту на танцполе девушка смогла только после трагедии. Сегодня танцовщица готова доказать, что протез – не помеха для воплощения мечты. Карина готова установить рекорд – ради своих близких, которые вместе с ней ежедневно испытывают судьбу.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 13.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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