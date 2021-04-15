Стосується кожного: Изнурительное соседство (эфир от 14.04.2021)

15 апреля 2021 11:52 Александр Кива
Стосується кожного: Изнурительное соседство (эфир от 14.04.2021)
Стосується кожного: Изнурительное соседство (эфир от 14.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Крайне истощенного 11-летнего Артема нашли представители службы по делам детей, когда посетили семью Чукановых из Полтавы. По словам очевидцев, мальчик весил не более 10-ти килограммов и не мог встать с постели. Артема и его младшего брата срочно изъяли из семьи. Соседи обращали внимание, что семья мало с кем общается, но они понятия не имели, что происходит за закрытыми дверями. Сами же родители истощенных детей считают, что стали жертвами заговора соседей, которые воспользовались затруднительным положением их семьи и спланировали проверки, после которых из семьи забрали детей. Опасные родители или жертвы нежелательного соседства?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 14.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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