Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
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Небольшая икона и рисунок в виде сердца – единственные упоминания о семье 53-летнего Владимира Кочубея. Владимир познакомился с Оксаной в Донецкой области. Тогда она была замужем и имела четырех детей. За 10 лет совместной жизни у супругов родились еще малыши. Теперь у них девять детей. Чтобы их кормить мужчина в конце 2019-го года поехал на заработки. Затем начался карантин. Владимир говорит, жена в дом не пустила. Оксана убеждает – от их брака уже ничего не осталось. Муж работать не хочет, а дети его боятся. Когда разрушилась семья и можно ли восстановить детское доверие?
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