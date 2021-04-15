Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)

15 апреля 2021 12:20 Александр Кива
Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
Стосується кожного: Испытание обыденностью (эфир от 15.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Небольшая икона и рисунок в виде сердца – единственные упоминания о семье 53-летнего Владимира Кочубея. Владимир познакомился с Оксаной в Донецкой области. Тогда она была замужем и имела четырех детей. За 10 лет совместной жизни у супругов родились еще малыши. Теперь у них девять детей. Чтобы их кормить мужчина в конце 2019-го года поехал на заработки. Затем начался карантин. Владимир говорит, жена в дом не пустила. Оксана убеждает – от их брака уже ничего не осталось. Муж работать не хочет, а дети его боятся. Когда разрушилась семья и можно ли восстановить детское доверие?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 15.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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