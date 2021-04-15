Стосується кожного: Аборт в интернате (эфир от 16.04.2021)
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Шокирующая новость об аборте в интернате на Николаевщине облетела всю Украину за несколько часов. 16-летняя воспитанница Березковского учебно-воспитательного комплекса заявила, что ее отправили в изолятор и заставили прервать беременность. Несовершеннолетняя девушка попала в интернат почти 3 года назад из-за постоянных конфликтов в семье. О беременности дочери мама Виктории узнала от полиции, когда Вика уже потеряла ребенка, а вокруг интерната поднялся настоящий скандал. Что происходит в этом интернате? Мы нашли его выпускников и бывших работников. В студии «Касается каждого» разбираемся, кто должен ответить за принудительно прерванную беременность 16-летней девушки, и какая судьба теперь ждать влюбленных подростков.
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