Говорит Украина: на улице голой спала - что теперь покажет ДНК (эфир от 13.04.2021)

13 апреля 2021 19:40 Александр Кива
Говорит Украина: на улице голой спала - что теперь покажет ДНК (эфир от 13.04.2021)
Говорит Украина: на улице голой спала - что теперь покажет ДНК (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба

13 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — на улице голой спала - что теперь покажет ДНК.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

После переезда в столицу Владимир нашел друга, у которого жена была беременна. Мужчина признался, что вынужден работать на двух работах, чтобы отложить деньги на роды жены и купить лучшую коляску для ребенка!

И сразу после возвращения из роддома жена Петра вышла во двор с той же коляской и всем соседям заявила, что на самом деле ребенок - не от него!

А когда ребенку исполнилось три года, женщина вдруг побежала за прохожим, назвав его настоящим отцом ее ребенка!

К чему в этой истории сардельки и 90 тысяч гривен? Почему женщина спала обнаженной на остановке? И кем был тот незнакомец на улице? Мы разыскали мужчину! И уже знаем результаты теста ДНК!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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