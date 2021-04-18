Стосується кожного: Спасение вживую (эфир от 19.04.2021)

18 апреля 2021 23:25 Александр Кива
Стосується кожного: Спасение вживую (эфир от 19.04.2021)
Стосується кожного: Спасение вживую (эфир от 19.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В начале апреля пожар в одной из столичных многоэтажек едва не закончился трагедией. Фотографии и видео, как спасатели прямо на газоне оказывают первую помощь двум маленьким мальчикам, распространились по сетям мгновенно. В тот день мама 5-летнего Даниила и его годовалого братика вышла в магазин. А как вернулась, то увидела, что вся квартира уже охвачена дымом. Эту семью в многоэтажке почти не знают – семья снимала жилье, потому что приехала в Киев из другого региона. Скандалов не было слышно, дети всегда ухожены, но мать, действительно, часто оставляла их одних дома. Что на самом деле произошло в квартире, где в одиночестве остались маленькие дети, и как обезопасить малыша от трагедии, если их не на кого оставить?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 19.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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