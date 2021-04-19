Стосується кожного: Цена непонимания (эфир от 20.04.2021)

19 апреля 2021 06:30 Александр Кива
Стосується кожного: Цена непонимания (эфир от 20.04.2021)
Стосується кожного: Цена непонимания (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Последний визит дочери к 56-летней Ларисе Савчук из Сумщины закончился дракой и заявлением в полицию. Конфликты между мамой и дочерью начались полгода назад, когда 31-летняя Татьяна Дегтяренко развелась с мужем. С тех пор она, как будто взбесилась, а злость срывала на двух своих детях. Тогда 13-летний Андрей и 7-летняя Соня сбежали от мамы и попросили убежища у бабушки. Татьяне это не понравилось и с тех пор она каждый раз силой пытается вернуть детей домой. Почему вместо помощи и взаимной поддержки в трудную минуту семья зашла в тупик недоразумения?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 20.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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