Стосується кожного: Цена непонимания (эфир от 20.04.2021)
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Последний визит дочери к 56-летней Ларисе Савчук из Сумщины закончился дракой и заявлением в полицию. Конфликты между мамой и дочерью начались полгода назад, когда 31-летняя Татьяна Дегтяренко развелась с мужем. С тех пор она, как будто взбесилась, а злость срывала на двух своих детях. Тогда 13-летний Андрей и 7-летняя Соня сбежали от мамы и попросили убежища у бабушки. Татьяне это не понравилось и с тех пор она каждый раз силой пытается вернуть детей домой. Почему вместо помощи и взаимной поддержки в трудную минуту семья зашла в тупик недоразумения?
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