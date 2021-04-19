Стосується кожного: Избавление от страха (эфир от 21.04.2021)

19 апреля 2021 07:30 Александр Кива
Стосується кожного: Избавление от страха (эфир от 21.04.2021)
Стосується кожного: Избавление от страха (эфир от 21.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Озябшего младенца в одеяле нашла утром 63-летняя Надежда Нусив в конце марта на лестнице собственного дома. Несмотря на все старания медиков, ребенок умер по дороге в больницу от переохлаждения. В тот же день полицейским удалось разыскать роженицу. Ею оказалась многодетная соседка Надежды. Ольга долго отказывалась комментировать свой жестокий поступок, скрывалась от людей и прессы. Однако, нашим журналистам она решилась впервые рассказать о трагических событиях того дня, которые навсегда изменили его жизнь. Неоправданная жестокость многодетной матери или роковая ошибка роженицы, которая стала заложницей непреодолимых обстоятельств. Что заставило женщину так бездушно поступить с родным ребенком?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 21.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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