Стосується кожного: Обращение из интерната (эфир от 22.04.2021)
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Уже около года 14-летний Денис Сиканец живет в интернате. Все это время мальчик мечтает о встрече с мамой, которая ни разу его не навестила. Денис попал в интернат буквально из реанимации. Тогда врачам, просто чудом удалось спасти мальчика, так как у него тяжелая форма диабета. Денис должен получать ежедневное лечение, но мать даже на обследование его не возила. И это было не впервые, когда Денис попал в поле зрения органов опеки. Жизнь до совершеннолетия в интернате, семья или родные родители? Трогательная история 14-летнего Дениса, который на всю страну решился просто из интерната обратиться к своей семье.
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 22.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.