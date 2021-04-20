Стосується кожного: Обращение из интерната (эфир от 22.04.2021)

20 апреля 2021 06:30 Александр Кива
Стосується кожного: Обращение из интерната (эфир от 22.04.2021)
Стосується кожного: Обращение из интерната (эфир от 22.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Уже около года 14-летний Денис Сиканец живет в интернате. Все это время мальчик мечтает о встрече с мамой, которая ни разу его не навестила. Денис попал в интернат буквально из реанимации. Тогда врачам, просто чудом удалось спасти мальчика, так как у него тяжелая форма диабета. Денис должен получать ежедневное лечение, но мать даже на обследование его не возила. И это было не впервые, когда Денис попал в поле зрения органов опеки. Жизнь до совершеннолетия в интернате, семья или родные родители? Трогательная история 14-летнего Дениса, который на всю страну решился просто из интерната обратиться к своей семье.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 22.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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