Стосується кожного: Тест на насилие (эфир от 23.04.2021)
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6-летний Артем и 3-летняя Анна из Житомирской области не видели отца уже несколько месяцев. Отец детей, 32-летний Антон Ковзун до сих пор не может смириться с тем, что его сожительница Екатерина, с которой он прожил 5 лет, сбежала от него. Антон знал, что Катя постоянно ему изменяла, но каждый раз прощал, чтобы сохранить семью. Из-за постоянных измен Антон теперь даже сомневается в своем отцовстве. Наши журналисты разыскали Екатерину Федоренко в Харькове. Сначала она даже отказывалась общаться. Но потом объяснила, что боится бывшего, который коварно похитил ее детей. Безответственная жена или агрессивный человек? Кто на самом деле все это время был тираном в семье Антона и Екатерины?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 23.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.