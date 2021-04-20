Стосується кожного: Тест на насилие (эфир от 23.04.2021)

20 апреля 2021 07:30 Александр Кива
Стосується кожного: Тест на насилие (эфир от 23.04.2021)
Стосується кожного: Тест на насилие (эфир от 23.04.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 апреля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

6-летний Артем и 3-летняя  Анна из Житомирской области не видели отца уже несколько месяцев. Отец детей, 32-летний Антон Ковзун до сих пор не может смириться с тем, что его сожительница Екатерина, с которой он прожил 5 лет, сбежала от него. Антон знал, что Катя постоянно ему изменяла, но каждый раз прощал, чтобы сохранить семью. Из-за постоянных измен Антон теперь даже сомневается в своем отцовстве. Наши журналисты разыскали Екатерину Федоренко в Харькове. Сначала она даже отказывалась общаться. Но потом объяснила, что боится бывшего, который коварно похитил ее детей. Безответственная жена или агрессивный человек? Кто на самом деле все это время был тираном в семье Антона и Екатерины?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 23.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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