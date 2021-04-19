Полезная программа: как выбрать сладкую морковь - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.04.2021)

19 апреля 2021 16:12 Александр Кива
Полезная программа: как выбрать сладкую морковь - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба

20 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен моркови.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Одним из базовых продуктов, встречающихся в ежедневном рационе большинства людей, является морковь. Ее любят за приятный сладковатый вкус, универсальность и множество полезных свойств для организма. Как часто и с чем нужно ее есть? Что полезнее для зрения – сырая морковь или сок из нее? Как на прилавках магазинов выбрать качественный продукт? Как приготовить морковь по-корейски так, чтобы она принесла пользу для организма? И какими блюдами с морковью можно заинтересовать детей, расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы», среди которых – певица Карина Плай.

Новый выпуск Полезной программы от 20.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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