Полезная программа: как выбрать сладкую морковь - смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.04.2021)
20 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен моркови.
Одним из базовых продуктов, встречающихся в ежедневном рационе большинства людей, является морковь. Ее любят за приятный сладковатый вкус, универсальность и множество полезных свойств для организма. Как часто и с чем нужно ее есть? Что полезнее для зрения – сырая морковь или сок из нее? Как на прилавках магазинов выбрать качественный продукт? Как приготовить морковь по-корейски так, чтобы она принесла пользу для организма? И какими блюдами с морковью можно заинтересовать детей, расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы», среди которых – певица Карина Плай.
Новый выпуск Полезной программы от 20.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.