Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.04.2021)
21 апреля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для крепких костей и суставов.
Укрепить костный скелет и улучшить его состояние можно посредством правильного питания. Что надо включать в свой повседневный рацион, чтобы кости сохраняли прочность, а суставы – подвижность? Какие витамины и микроэлементы необходимы для наших костей? В каких продуктах они содержатся? Где больше фосфора и почему он так важен для нашего организма? И сколько нужно съесть холодца, чтобы суставы не болели, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездная гостья «Полезной программы» – актриса и телеведущая Руслана Писанка.
Новый выпуск Полезной программы от 21.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua.