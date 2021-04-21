Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.04.2021)

21 апреля 2021 13:10 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.04.2021)
пресс-служба

21 апреля в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам для крепких костей и суставов.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Укрепить костный скелет и улучшить его состояние можно посредством правильного питания. Что надо включать в свой повседневный рацион, чтобы кости сохраняли прочность, а суставы – подвижность? Какие витамины и микроэлементы необходимы для наших костей? В каких продуктах они содержатся? Где больше фосфора и почему он так важен для нашего организма? И сколько нужно съесть холодца, чтобы суставы не болели, расскажут ведущий Александр Лукьяненко, эксперты и звездная гостья «Полезной программы» – актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Новый выпуск Полезной программы от 21.04.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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