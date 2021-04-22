Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.04.2021)

22 апреля 2021 09:45 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.04.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.04.2021)
пресс-служба

22 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам против бессонницы.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

При помощи обычных продуктов можно нормализовать сон и сделать его здоровым, продолжительным и крепким. Что стоит съесть, чтобы легко заснуть? От каких блюд и напитков, возбуждающих нервную систему и препятствующих засыпанию, нужно отказаться? В какое время лучше всего ужинать? Какие продукты избавят от бессонницы? И что нужно пить, чтобы «объятия Морфея» были сладкими и крепкими, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.

Новый выпуск Полезной программы от 22.04.2021 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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