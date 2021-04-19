Говорит Украина: У сына губы не мои - сделайте ДНК-тест мне (эфир от 19.04.2021)

19 апреля 2021 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: У сына губы не мои - сделайте ДНК-тест мне (эфир от 19.04.2021)
Говорит Украина: У сына губы не мои - сделайте ДНК-тест мне (эфир от 19.04.2021)
пресс-служба

19 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — У сына губы не мои - сделайте ДНК-тест мне.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Громкими скандалами заканчивается любая попытка мужа Ольги приблизиться к двухлетнему сыну от первого брака!

Более того, мужчина утверждает, что месяц назад его бывшая вообще забрала ребенка и спрятала! Поэтому теперь Александр даже из окна машины не может наблюдать за сыном!

Новая жена Ольга уверена: странное поведение матери ребенка говорит об одном: отец маленького Валерия - другой... и умоляет о ДНК!

Почему на самом деле мать скрывает ребенка от отца? Какой будет встреча бывшей и нынешней жен? И кто из двух бывших мужчин отец ребенка - покажет ДНК!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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