Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

21 апреля 2021 06:30 Юлия Туренко
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

22 апреля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Право на владу.

Читайте такжеГроші: смотреть выпуск онлайн от 19.04.2021
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?

Новый выпуск проекта Право на владу от 22.04.2021 смотрите в 21:45 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Наталья Мосейчук видео политика Право на владу телешоу Право на владу онлайн телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Телешоу

Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Зірки, чутки & Hallywood: Ирина Сопонару с истерикой покинула студию шоу
Новости

Зірки, чутки & Hallywood: Ирина Сопонару с истерикой покинула студию шоу
Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в бикини
Новости

Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в бикини

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK