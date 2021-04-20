Говорит Украина: Нож в голову сына - за примерку ботинок (эфир от 20.04.2021)

Говорит Украина: Нож в голову сына - за примерку ботинок (эфир от 20.04.2021)

20 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Нож в голову сына - за примерку ботинок.

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Примерял ботинки брата - получил нож в голову! В тот день Анна прилегла отдохнуть, как вдруг услышала душераздирающий крик ребенка. Когда выбежала на улицу, увидела окровавленного соседского мальчика!

11-летний мальчик только успел сказать, что ножом его порезала родная мать!

Но больше всего возмущает Анну то, что полиция допросила мать парня и отпустила! С тех пор в селе ее никто не видел!

Что заставило женщину броситься с ножом на родного сына? Почему жертвой матери стал именно младший сын? Где был отец, когда жена делала жуткую расправу? И при чем здесь палки и камни?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн скоро на нашем сайте tv.ua.

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