Говорит Украина: Потерянная семья для 13-го сына (эфир от 21.04.2021)

21 апреля 2021 19:40 Александр Кива
Говорит Украина: Потерянная семья для 13-го сына (эфир от 21.04.2021)
Говорит Украина: Потерянная семья для 13-го сына (эфир от 21.04.2021)
пресс-служба

21 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Потерянная семья для 13-го сына.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Почти полторы тысячи километров, более суток в пути - и Юрий наконец вернулся на родину, чтобы узнать главную тайну своей жизни!

Юрий вырос в семье бывшего военного, который так же не знал своей биологической семьи и не смог родить собственных детей.

Сейчас Юрию 43 и он повторяет судьбу своего приемного отца.

Почему от Юрия отказались биологические родители? Какой мужчина решил его судьбу? Какая главная встреча произойдет сегодня? Не пожалеет ли Юрий о преодоленных километрах, услышав правду?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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