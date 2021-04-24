Стосується кожного: Собачья старость (эфир от 26.04.2021)
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75-летний Валентин Булгаков поселился в металлическом контейнере, где когда-то держали свиней, 2 года назад. Здесь нет электричества и газа. В середине – только куча хлама и продавленный диван. Железный контейнер стоит во дворе дома, в котором Владимир более 10 лет прожил со своей сожительницей. Жизнь мужчины пошла кувырком, когда здесь поселилась дочь его сожительницы. Последствия домашнего насилия или собственная несостоятельность человека. В студии «Касается каждого» разбираемся, почему на склоне лет человек живет хуже собаки, и как можно помочь ему вернуться к человеческой жизни.
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